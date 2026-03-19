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Homenagem Presidente da Fiepe recebe Medalha de Mérito José Mariano Honraria é conferida a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que tenha se consagrado mundialmente por serviços prestados à humanidade e à paz mundial

O presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, recebeu ontem a Medalha de Mérito José Mariano, título honorífico concedido pela Câmara Municipal do Recife. A homenagem ao engenheiro e empresário ocorreu na Casa Legislativa Municipal. O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, compareceu na solenidade representando o jornal.

A cerimônia no plenário iniciou com a exibição de um vídeo de depoimentos e declarações de familiares e amigos de Bruno Veloso. Após o momento, o vereador Carlos Muniz (PSB), autor do decreto legislativo que concedeu a honraria, discursou exaltando a trajetória do empresário. A homenagem é conferida a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que tenha se consagrado mundialmente por serviços prestados à humanidade e à paz mundial.

“Em sua trajetória exemplar e pelo serviço de excelência para Recife e Pernambuco, esta Casa Legislativa tem a honra de prestar esta justa e merecida homenagem ao engenheiro e empresário a sua mais alta honraria, a Medalha José Marinho. Que Deus continue iluminando seus caminhos, e você, no seu caminhar, inspire as próprias gerações no seu exemplo de vida”, declarou.

Após a fala, Carlos Muniz entregou a medalha e um certificado a Bruno Veloso. Em seu discurso, o engenheiro agradeceu o recebimento da honraria e explicou o que a homenagem significa para ele.

“Recebo a Medalha José Mariano com profunda gratidão e, sobretudo, com senso de responsabilidade.Responsabilidade porque esta honraria, concedida pela Câmara Municipal do Recife, não reconhece apenas uma trajetória individual. Ela simboliza compromisso com esta cidade, com seu desenvolvimento e com as pessoas que aqui vivem, trabalham e constroem diariamente o seu futuro”, afirmou.

Ainda em seu discurso, Veloso lembrou sua trajetória marcada por estudo, trabalho desde cedo e atuação na indústria. O empresário finalizou sua fala afirmando que a honraria recebida renova o seu compromisso com Pernambuco.

“Recebo esta Medalha José Mariano com gratidão, mas a transformo em compromisso renovado. Que ela não represente apenas o reconhecimento do passado, mas um estímulo permanente para continuarmos construindo - com diálogo, responsabilidade e visão - Recife e Pernambuco que as próximas gerações merecem”

A sessão foi presidida pelo vereador Samuel Salazar (MDB), que compôs a mesa juntamente a Carlos Muniz; do próprio Bruno Veloso, dos desembargadores Honório Gomes do Rego Filho e Marcelo Russel; da esposa do homenageado, Maria Teresa Lócio Veloso; do Conselheiro Emérito da Fiepe e da CNI, Armando Monteiro Neto, ; e do comandante do Comando Militar do Nordeste, Carlos Machado.

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