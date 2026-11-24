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cerimônia Presidente da Iberdrola recebe Ordem de Rio Branco por investimentos no setor elétrico brasileiro Condecoração reconhece atuação de Ignacio Galán no fortalecimento das relações entre Brasil e Espanha; grupo já investiu mais de R$ 100 bilhões no país

O presidente executivo da Iberdrola e do Conselho de Administração da Neoenergia, Ignacio Galán, recebeu, nesta terça-feira (24), a Ordem de Rio Branco, considerada a mais alta honraria diplomática concedida pelo Ministério das Relações Exteriores. A condecoração foi concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por indicação do Itamaraty, em reconhecimento à contribuição do executivo para as relações econômicas e institucionais entre Brasil e Espanha.

A cerimônia ocorreu em Madri, na Espanha, e foi conduzida pelo embaixador brasileiro no país, Luiz Alberto Figueiredo. A homenagem também destaca os investimentos do grupo espanhol no setor elétrico brasileiro, que ultrapassam R$ 100 bilhões desde a chegada de Galán à liderança da companhia, há 25 anos.

Por meio da Neoenergia, a Iberdrola mantém um novo ciclo de investimentos de R$ 50 bilhões previsto para o período de 2026 a 2030. Os recursos devem ser destinados à expansão da infraestrutura elétrica e ao desenvolvimento de projetos de eletrificação e geração de energia renovável.

Ao receber a homenagem, Galán afirmou que a atuação da companhia no Brasil está baseada em investimentos de longo prazo. O executivo também ressaltou o potencial do país na geração de energia renovável e a necessidade de ampliar e fortalecer as redes elétricas.

Investimentos no setor elétrico

A Neoenergia atende mais de 40 milhões de pessoas por meio de suas distribuidoras e possui capacidade instalada de geração de 3,9 gigawatts (GW), sendo 86% proveniente de fontes renováveis, principalmente eólica e hidrelétrica.

A companhia também atua no segmento de transmissão, com aproximadamente 8 mil quilômetros de linhas no país. Recentemente, conquistou dois dos sete lotes ofertados em um leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com previsão de R$ 1,4 bilhão em investimentos e geração estimada de 3,1 mil empregos.

Outro movimento destacado pela empresa foi a renovação antecipada, por mais 30 anos, das concessões da Neoenergia Coelba, na Bahia, da Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte, e da Neoenergia Elektro, em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A concessão da Neoenergia Pernambuco tem vigência até 2060, enquanto a da Neoenergia Brasília segue válida até 2045.

Segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), a Neoenergia foi a empresa privada que mais investiu no setor de infraestrutura brasileiro nos últimos quatro anos.

Ordem de Rio Branco

Instituída em 1963, a Ordem de Rio Branco é concedida pelo governo brasileiro a pessoas e instituições nacionais e estrangeiras em reconhecimento a serviços relevantes e contribuições de destaque. A honraria leva o nome do Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, considerado patrono da diplomacia brasileira.

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