Presidente da Infraero pede que comissão apure pedido de Pix a funcionários para festa de sua mulher

O presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Rogério Barzellay, solicitou à Comissão de Ética que apure se alguma cláusula do Código de Ética da companhia foi violado no envio, pelo e-mail institucional da Presidência, de pedidos de contribuição para a festa de aniversário da mulher dele.

O festejo, com "bolos, doces e frutas", foi marcado para a tarde da última terça-feira, na sala de reuniões da chefia, em horário de expediente. O caso foi revelado pelo Estadão. Em nota enviada ao GLOBO, a companhia disse que, "do ponto de vista institucional, a empresa e o presidente não solicitaram o dinheiro", mas sim, "empregados da Presidência que se utilizaram do e-mail corporativo".





A Infraero disse que o pedido de Pix foi "uma ação voluntária de alguns empregados da Presidência" que enviaram o convite "a cerca de 40 pessoas que trabalham junto ao gabinete do presidente e tem contato eventual com a esposa dele". Na nota, a estatal afirmou ter cerca de 1.200 servidores e que o valor arrecadado na "vaquinha" da festa foi de R$ 500.

"Apesar de ser prática usual na Infraero a comemoração dessas datas com recursos pessoais e não da Companhia, o presidente Rogério Barzellay solicitou à Comissão de Etica que apure se o fato infringiu alguma cláusula de seu Código de Ética, Conduta e Integridade", diz a nota da Infraero.

O e-mail

O Estadão reportou que o envio do e-mail ocorreu na quinta-feira passada, por meio da conta "[email protected]", a 44 funcionários. A mensagem recomendava aos servidores que contribuíssem com até R$ 50. Alguns deles, ouvidos reservadamente pelo jornal, relataram ter ficado constrangidos com a demanda. Kênia não tem cargo na Infraero.

"Colegas, nossa querida Kênia, esposa do presidente, completará mais uma boda. Para comemorarmos essa data, convidamos todos para desfrutar de uma linda mesa de sobremesas com bolos, doces e frutas", dizia a mensagem. "A contribuição pode ser feita diretamente na Presidência via Pix. Contamos com a participação de todos".

O e-mail institucional recomendava que as contribuições variassem conforme o cargo do funcionário: R$ 20 para assistentes; R$ 30 para assessores e gerentes; R$ 40 para assessores especiais e superintendentes; e R$ 50 para diretores.

Em nota anterior, enviada ao Estadão, a Infraero confirmou que Kênia costuma ir à estatal, embora não seja servidora, e que celebrações de aniversários "são habitualmente comemoradas na empresa com o convite à participação voluntária e por iniciativa dos empregados". A estatal disse, ainda que "a surpresa" foi feita sem o conhecimento prévio do presidente Rogério Barzellay e sem custos para a Infraero.

Procurado pelo GLOBO, o Ministério de Portos e Aeroportos não se manifestou sobre o caso, até a última atualização da reportagem.

