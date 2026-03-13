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Petrobras Presidente da Petrobras cobra corte de ICMS pelos estados para conter alta dos combustíveis ICMS representa em média 19% do valor final do diesel cobrado nos postos

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, cobrou que os estados reduzam as alíquotas de ICMS que incidem sobre os combustíveis, de forma a enfrentar o cenário de aumento de preços provocado pela guerra no Irã.

Ao lembrar que o governo federal zerou o PIS/Cofins sobre o diesel, a executiva afirmou que os estados também precisam dar sua contribuição no enfrentamento da crise.

Atualmente, o ICMS representa 19% do preço do diesel, na média do Brasil. Já os impostos federais respondem por 5,2% do valor cobrado ao consumidor.

— Uma questão importante é o ICMS. O governo federal fez sua parte. Zerou o PIS/Cofins do diesel e mitigou o aumento necessário (da Petrobras). Temos que aplaudir, mas o grande tributo sobre o combustível é o ICMS — afirmou ela, durante coletiva de imprensa.

Magda lembrou que o governo federal vai criar um imposto de exportação, que tende a reduzir os ganhos das empresas.

— Mas isso é em benefício da sociedade brasileira. Então, cabe também a redução do ICMS. Espero que os estados deem sua contribuição para esse enfrentamento e que pelo menos reduzam um pouco. Nem me atrevo a falar em zerar.

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