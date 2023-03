A- A+

negócios Presidente da Petrobras compara empresa ao McDonald's para criticar política de preços da estatal Segundo Jean Paul Prates, se presidente da rede de fast-food tomasse medidas para permitir a expansão do rival Burger King, provavelmente seria demitido

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, criticou a venda de ativos da estatal, sobretudo na área de gás. E voltou a se posicionar contra a atual política de paridade de preços dos combustíveis com o mercado internacional. Ele participou de evento da Fundação Getulio Vargas (FGV), na manhã desta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro.

Ele comparou a situação da estatal com a da rede de fast-food McDonald's. Disse que, se o presidente do MCDonald's tivesse que fazer ações para permitir o crescimento do Burger King, ele provavelmente seria demitido.

Prates criticou a decisão dos antigos governos que permitiram a criação de política de preços baseada em preços internacionais.

"Esses dilemas temos que vencer."

Culpa de ser competente"

Segundo ele, a empresa vai disputar espaço com rivais para tentar ganhar mercado no Brasil. Sobre a venda de ativos, sua crítica mais enfática foi no segmento de gás.

"Quero ver o que falta mais a Petrobras entregar para resolver o problema do gás. Já entregou Gaspetro, a malha de dutos. Abriu mão de distribuição e transporte. Só falta vender os campos de gás. Que culpa tem a Petrobras em ser competente em descobrir óleo e gás. O que mais falta? O que foi feito resolveu? A promessa era de que resolveria" disse Prates, fazendo referência às promessas da abertura do mercado que iria permitir quedas nos preços e aumento da concorrência.

O que a NTS e TAG (redes de gasodutos que foram vendidas pela estatal) fazem, segundo Prates, a Petrobras poderia fazer se houve regulação eficiente:

"Contratos serão cumpridos. Eu vou disputar cada metro cúbico ou milhão de BTU. Por que sou obrigado a seguir um preço como PPI (preço de paridade de preços internacionais, que é atrelado ao valor do barril de petróleo e dólar)? Vou disputar cada cliente. Por que vou deixar o concorrente entrar?"

