Presidente da Petrobras diz que fica no cargo e se esquiva sobre dividendos

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou ao Globo, após reunião com o presidente Lula e com ministros, que continuará no cargo e que uma possível troca não foi tratada no encontro.

Questionado se fica no cargo, ele respondeu:

— Claro que sim, não teve problema nenhum com isso. Zero problema.

O presidente Lula reuniu mais cedo, por mais de três horas, o presidente da Petrobras e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a decisão da estatal de não distribuir dividendos extras aos acionistas.

Ao ser perguntado sobre a questão dos dividendos, Prates se esquivou:

— Ficou combinado que eu não vou mais falar sobre isso. Quanto mais falo, mais me complico, então agora quem fala é o (Alexandre) Silveira.

