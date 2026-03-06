A- A+

NEGÓCIOS Presidente da Petrobras: "Quem apostar contra vai perder" Magda Chambriard participa da apresentação dos resultados financeiros a analistas nesta sexta-feira

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, disse que o aumento de produção de petróleo foi o principal responsável pelos resultados da companhia. Ontem, a Petrobras anunciou lucro líquido de R$ 110,129 bilhões referente ao exercício do ano passado.



O número representa uma alta de 200% em relação ao ganho registrado em 2024, de R$ 36,6 bilhões. Além disso, a estatal informou o pagamento de R$ 8,1 bilhões em dividendos ordinários referentes ao quarto trimestre do ano passado, somando R$ 41,2 bilhões em 2025.

— Quem apostar contra a Petrobras vai perder. E nós não nos cansamos de repetir isso. 2025 foi um ano sem precedentes de crescimento da Petrobras, fruto de um trabalho técnico das equipes. Foi o crescimento da produção que ajudou, e o preço do Brent não ajudou. Mais óleo é mais caixa, investimentos e dividendos — disse ela durante apresentação dos resultados financeiros a analistas.





A executiva afirmou ainda que vai acelerar entregas sempre que houver oportunidades com segurança operacional e disciplina de capital.

— Em 2025, entregamos antes do prazo. A média de exportação de petróleo foi de quase 1 milhão de barris por dia no último trimestre, reflexo de trabalho contínuo de desenvolvimento de novos mercados, eficiência logística e novos produtos. E mesmo com a queda do preço do petróleo, entregamos um resultado robusto.

'Enfrentar as volatilidades de um mercado tão instável'

Magda lembrou que tem pela frente grandes oportunidades com “geração de valor”. Ela citou a estratégia de gestão baseada em disciplina de capital e eficiência operacional. Para ela, o propósito é fazer da Petrobras uma empresa cada vez maior:

— Estamos construindo uma empresa lucrativa, cada vez mais diversificada, e queremos liderar a transição energética justa para enfrentar as volatilidades de um mercado tão instável como o que estamos vivendo hoje.

