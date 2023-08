A- A+

Norte Presidente da Petrobras volta a defender exploração na Foz do Amazonas Jean Paul Prates participa de audiência em Comissão do Senado

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, voltou a defender a exploração da petróleo na chamada Margem Equatorial, que abrange a foz do Rio Amazonas. Segundo ele, a intenção da empresa, nesta fase, é fazer testes, e não iniciar uma produção em si.

Prates argumentou, durante audiência na Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento do Senado, que a empresa não tem histórico de vazamentos de petróleo durante da fase de exploração, quando poços são furados apenas para fim de testes e pesquisas.

- O histórico da Petrobras, em perfuração de poços, é nenhum acidente, nenhum vazamento historicamente da Petrobras promoveu, deu causa, em atividade de perfuração exploratória. Ah, mas tem um caso que vazou na baía de Guanabara. É duto, terminal, lugar onde estavam estocados produtos, circulando em grande escala. Isso está sujeito a vazamento, todas as empresas têm isso. Petrobras tem histórico muito baixo de incidentes em vazamento - afirmou.

Ele afirmou que na Margem Equatorial há grande potencial de petróleo e de energia eólica no mar. O plano da empresa é combinar as duas explorações, principalmente no litoral do Amapá.

