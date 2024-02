A- A+

POLO AUTOMOTIVO Presidente da Stellantis se encontra com Raquel Lyra no Recife Além de anunciar novos investimentos, Cappellano falou sobre o desempenho do mercado externo e a importância do Polo de Goiana

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se encontrou ontem (20) com o presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano. Em pauta, estavam os novos investimentos que serão destinados para o empreendimento, o desempenho do mercado externo e a importância estratégica do Polo Automotivo de Goiana.

Na ocasião, Cappellano, também destacou o plano de desenvolvimento da cadeia automotiva regional. Desde sua implantação, em 2015, a Stellantis é responsável pela geração de mais de 60 mil empregos diretos e indiretos em Pernambuco.

“Exportamos para o mundo nossos produtos e muito conhecimento, incluindo os softwares desenvolvidos em Pernambuco, graças à capacidade técnica dos nossos engenheiros brasileiros e pernambucanos. Isso nos enche de orgulho e traz a certeza de que estamos no caminho certo”, declarou Cappellano.

Novo ciclo de investimentos

Durante o encontro, o presidente ainda informou que o polo receberá novos investimentos dentro do ciclo que será anunciado em breve.

“O plano que anunciaremos levará a Stellantis a um novo patamar. Avançaremos como protagonistas da mobilidade segura, sustentável e acessível, gerando desenvolvimento e riqueza para a região e todo o país”, diz Cappellano.

O novo ciclo de investimentos contemplará novos produtos e serviços, além da expansão da cadeia de fornecedores para o desenvolvimento e localização de novas tecnologias para acelerar a descarbonização da mobilidade.

Exportação

Durante a reunião, também foram apresentados alguns marcos alcançados pela Stellantis no Estado.

De janeiro a dezembro, o grupo automotivo foi responsável pela movimentação de mais de R$2,5 bilhões em Suape graças à produção de Goiana.

Em comparação com o ano anterior, os embarques realizados através do Porto de Suape cresceram 23%. Os modelos exportados – Fiat Toro, Ram Rampage, Jeep Commander, Compass e Renegade - atendem os mercados da América do Sul e Caribe.

