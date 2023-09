A- A+

PIB Presidente do Banco Central afirma que PIB deve refletir em melhor arrecadação Roberto Campos Neto destacou dados positivos do PIB trimestral, como o desempenho da indústria e do setor de serviços

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 0,9% no segundo trimestre deste ano deve refletir em uma melhor arrecadação para o governo federal. Ele destacou dados positivos do PIB trimestral, como o desempenho da indústria e do setor de serviços.

- O PIB foi bastante bom, muito acima do esperado e com elementos bons. Deve refletir em uma arrecadação melhor - afirmou Campos Neto, ao participar do Fórum Lide Brazil Development.

Ele afirmou que o governo vai precisar elevar a arrecadação para atingir a meta fiscal, lembrando que há divergência entre as expectativas oficiais e do mercado em relação às receitas projetadas.

- A gente precisa de uma arrecadação grande para atingir a meta. Por isso, o governo precisa manter o arcabouço fiscal. A gente precisa ter uma convergência fiscal para ter juros mais baixos - disse Campos Neto, acrescentando que o gasto da despesa pública é muito elevado no Brasil.

