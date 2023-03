A- A+

Banco Central "Presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei de autonomia", diz Lula Para Lula, Campos Neto não se importa com o emprego e o crescimento econômico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não tem compromisso com a lei de autonomia do Banco Central.

"Eu sinceramente acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da inflação, mas também do crescimento e do emprego, coisa que ele não se importa. Vou continuar batendo e vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros", disse Lula, em entrevista ao site 247.

Segundo Lula, é preciso fazer a economia brasileira voltar a crescer. "Eu acho um absurdo o juro estar em 13,75%. O BNDES está sem recurso para investimento".

Desde que assumiu, o presidente Lula tem criticado reiteradamente o presidente do Banco Central devido à taxa de juros. No início do mês, afirmou que Campos Neto deve explicações à sociedade por defender a taxa de juros de 13,75% ao ano.

Na semana passada, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou um convite para que o presidente do BC compareça à Casa para falar sobre o tema.

Lula também afirmou na entrevista que só deve decidir sobre o novo arcabouço fiscal após retornar de sua viagem à China. Conforme O GLOBO antecipou, integrantes do governo já defendiam postergar o anúncio da medida, apesar da pressão do ministério da Fazenda por uma solução rápida.

Lula disse que não é preciso ter pressa e defendeu que é necessário "discutir mais" o modelo. "É preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem", disse.

