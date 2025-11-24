Seg, 24 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Banco Central

Presidente do BC diz que bancos são falíveis e é preciso aprender para não repetir problemas do pass

Sem citar liquidação do Banco Master, Gabriel Galípolo afirmou que autoridade monetária enfrentou, este ano, desafios além da política monetária

Reportar Erro
Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, em evento da Febraban Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, em evento da Febraban  - Foto: Reprodução / Febraban

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que a autoridade monetária enfrentou desafios além da política monetária este ano, como os de segurança, e soube responder de maneira rápida. Galípolo reconheceu que bancos são instituições falíveis, mas que é preciso aprender para não repetir os problemas do passado.

— O papel do BC é estritamente técnico, com transparência, para que possa chegar a população o que está sendo feito — disse Galípolo, que falou a uma plateia de cerca de 400 pessoas durante almoço da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), realizado nesta segunda no Hotel Unique, em São Paulo, reunindo os CEOS e as principais lideranças da indústria bancária do país.

Sem citar a liquidação do Banco Master feita pelo BC na semana passada, que foi um dos principais assuntos nas rodas de conversa do almoço, Galípolo agradeceu à Polícia Federal e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que é a unidade de inteligência Financeira responsável por analisar e combater a lavagem de dinheiro, dizendo que o BC esteve próximo dessas instituições para discutir medidas assertivas para endereçar os problemas e "menos preocupado com a questão midiática".

Leia também

• Tebet pede ajuda ao mercado financeiro para convencer Congresso a aceitar redução de gastos

• BB expande capital do BB Ventures e amplia escopo do programa a partir de 2026

• Lula defende que BNDES volte a financiar internacionalização de empresas brasileiras

Após investigações da Polícia Federal e do próprio Banco Central, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, foi preso na semana passada suspeito de fraudes com carteiras de crédito negociadas como o Banco de Brasília (BRB). O BRB tinha feito uma proposta de compra do banco Master em março passado.

Galípolo reconheceu que bancos são instituições falíveis, seja nos Estados Unidos ou na Suíça, e que é importante aprender para não cair na repetição de problemas do passado. Galípolo afirmou que a supervisão feita pelo BC sobre a atividade financeira, seja bancária ou de fintechs, nunca está completa. A operação Carbono Oculto, feita pelo Ministério Público e Polícia Federal, revelou que fintechs vinham sendo usadas na lavagem de dinheiro do crime organizado.

— A supervisão nunca está completa, por isso quero agradecer à Polícia Federal, ao Minostério Público, ao Judiciário e à diretoria de fiscalização do BC. É muito gratificante ver as instituições da maneira que devem funcionar — afirmou.

Galípolo lembrou que existe a discussão sobre o excesso de regulação sobre os bancos após crises como a de 2008, e alguns países defendem que devido a isso a liquidez tenha vazado para outras instituições, como as fintechs.

O presidente da Febraban Isaac Sidney elogiou o processo de depuração que vem sendo feito pelo Banco Central e afimou que "é preciso enxergar pelas lentes do regulador quem está ou não está dentro do que a legislação exige".

Galípolo afirmou que não se importa com as críticas sobre a alta de juros, especialmente as que são feitas por certos setores do governo e que o presidente do BC é, por definição, o primeiro dos pesismistas e o últmo dos otimistas. Ele disse, entretanto, que isso não significa que o BC não vá ouvir as críticas, o que ajuda a melhorar da instituição.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter