Presidente do BC diz que bancos são falíveis e é preciso aprender para não repetir problemas do pass

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que a autoridade monetária enfrentou desafios além da política monetária este ano, como os de segurança, e soube responder de maneira rápida. Galípolo reconheceu que bancos são instituições falíveis, mas que é preciso aprender para não repetir os problemas do passado.

— O papel do BC é estritamente técnico, com transparência, para que possa chegar a população o que está sendo feito — disse Galípolo, que falou a uma plateia de cerca de 400 pessoas durante almoço da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), realizado nesta segunda no Hotel Unique, em São Paulo, reunindo os CEOS e as principais lideranças da indústria bancária do país.

Sem citar a liquidação do Banco Master feita pelo BC na semana passada, que foi um dos principais assuntos nas rodas de conversa do almoço, Galípolo agradeceu à Polícia Federal e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que é a unidade de inteligência Financeira responsável por analisar e combater a lavagem de dinheiro, dizendo que o BC esteve próximo dessas instituições para discutir medidas assertivas para endereçar os problemas e "menos preocupado com a questão midiática".

Após investigações da Polícia Federal e do próprio Banco Central, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, foi preso na semana passada suspeito de fraudes com carteiras de crédito negociadas como o Banco de Brasília (BRB). O BRB tinha feito uma proposta de compra do banco Master em março passado.

Galípolo reconheceu que bancos são instituições falíveis, seja nos Estados Unidos ou na Suíça, e que é importante aprender para não cair na repetição de problemas do passado. Galípolo afirmou que a supervisão feita pelo BC sobre a atividade financeira, seja bancária ou de fintechs, nunca está completa. A operação Carbono Oculto, feita pelo Ministério Público e Polícia Federal, revelou que fintechs vinham sendo usadas na lavagem de dinheiro do crime organizado.

— A supervisão nunca está completa, por isso quero agradecer à Polícia Federal, ao Minostério Público, ao Judiciário e à diretoria de fiscalização do BC. É muito gratificante ver as instituições da maneira que devem funcionar — afirmou.

Galípolo lembrou que existe a discussão sobre o excesso de regulação sobre os bancos após crises como a de 2008, e alguns países defendem que devido a isso a liquidez tenha vazado para outras instituições, como as fintechs.

O presidente da Febraban Isaac Sidney elogiou o processo de depuração que vem sendo feito pelo Banco Central e afimou que "é preciso enxergar pelas lentes do regulador quem está ou não está dentro do que a legislação exige".

Galípolo afirmou que não se importa com as críticas sobre a alta de juros, especialmente as que são feitas por certos setores do governo e que o presidente do BC é, por definição, o primeiro dos pesismistas e o últmo dos otimistas. Ele disse, entretanto, que isso não significa que o BC não vá ouvir as críticas, o que ajuda a melhorar da instituição.

