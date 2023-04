A- A+

banco central Presidente do BC diz que inflação é o "imposto mais perverso que existe" Senador Fabiano Contarato classificou a taxa de juros como "injustificavel"

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta terça-feira (25) a atuação da autarquia no combate à inflação com a elevação de juros e classificou o aumento de preços como “imposto” nocivo ao consumidor.

Campos Neto está incumbido de apresentar à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado, justificativas para a taxa de juros em 13,75% ao ano, sendo a maior nominalmente desde novembro de 2016.

O líder do PT na casa, senador Fabiano Contarato, reiterou as críticas do partido ao juros elevados e classificou a taxa como “injustificavel”. Contarato chegou a perguntar se Campos Neto sabia os preços de alimentos básicos.

— Eu sei quanto custa a inflação para o mais pobre. É o imposto mais perverso que existe, que prejudica os pobres, onde o dinheiro perde valor na mão das pessoas — disse

