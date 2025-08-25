EUROPA
Presidente do BCE afirma que tarifas terão impacto pequeno no PIB da Europa
"Os EUA representam 17% de todos os negócios comerciais da Europa", disse Lagarde
Christine Lagarde, diretora gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos a bens europeus terão um pequeno impacto no Produto Interno Bruto da Europa.
"As tarifas terão impacto menor na inflação", disse ela, em outro trecho da entrevista concedida para a Fox Business.
Leia também
• Bolsas da Europa fecham em baixa, após euforia com Fed, com cautela pela Ucrânia em foco
• Nova Zelândia suspende envios de correspondências aos Estados Unidos por tarifas de Trump
• Autoridades de EUA e Europa analisam opções militares para alcançar paz na Ucrânia
"Os EUA representam 17% de todos os negócios comerciais da Europa", disse a dirigente, ressalta que essa fatia é relevante, mas não "enorme".
Lagarde afirmou ainda que as companhias terão de se ajustar às tarifas. "Mas, no fim do dia, as tarifas, ao menos que existam alguma mágica, são pagas pelos consumidores", disse.