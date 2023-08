A- A+

Encontro Presidente do BNB se reúne com Sindaçúcar Empresários do setor sucroenergético se reuniram com dirigentes

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e empresários ligados ao Sindicato das Empresas do Setor Sucroenergético (Sindaçúcar) – presidido por Renato Cunha -, se reuniram ontem, no Recife, com o objetivo de tratar de investimentos, linhas de crédito e projetos envolvendo o setor. O superintendente do Banco em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, também esteve presente.

Durante o encontro, uma das pautas em destaque foi o financiamento, por parte da instituição financeira, de empreendimentos na área de energia renováveis. “Foi uma conversa inicial, mas outras agendas deverão acontecer”, explicou Renato Cunha.

“Conversamos muito sobre a área energética como, por exemplo, as centrais de biomassa. Os bancos hoje cobram muito que os negócios tenham sustentabilidade”, ressaltou Cunha, deixando claro que as instituições têm levado em conta não só o capital financeiro do investidor, mas também o capital humano e, sobretudo, a parte ambiental. “E a indústria da cana-de-açúcar tem essa preocupação”, esclareceu.

“É uma indústria que faz parte da economia circular e já desenvolve projetos de biogás, de bioeletricidade, de biometano, e também na área de combustível de aviação e marítimo. Portanto, é um setor demandador de tecnologias para essa área para qual temos vocação voltada para a agroenergia”, ressaltou Renato Cunha.

Sinergia com o setor

Ele lembrou ainda que o Banco do Nordeste tem várias linhas voltadas, justamente, para essas inovações. “Por isso que temos essa sinergia com o Banco do Nordeste.” “O presidente Paulo Câmara fez questão de falar que tem conhecido empreendimentos nessa área como um que está em funcionamento na Bahia. E que BNB pode ser um parceiro importante aqui. Foi um encontro de negócios promissor e com muita consistência em sustentabilidade”, explicou o presidente do Sindaçúcar.

Paulo Câmara também comentou a reunião: "Nosso diálogo com o setor produtivo é permanente. O Sindaçúcar representa um dos segmentos que mais gera empregos em Pernambuco e discutimos as possibilidades de financiamento para novos investimentos no ramo sucroenergético", concluiu.

