A- A+

ECONOMIA Presidente do BNDES elogia governo Lula em evento com Tarcísio no Rodoanel Norte e ouve vaias Mercadante participou da cerimônia de entrega do primeiro trecho do Rodoanel Norte em Arujá, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 22

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, elogiou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um evento com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e foi vaiado pelos presentes.

Mercadante participou da cerimônia de entrega do primeiro trecho do Rodoanel Norte em Arujá, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 22. Ao dizer que as obras do trecho foram uma oportunidade de emprego aos operários que estavam com a carteira de trabalho "pegando poeira dentro da gaveta", passou a elogiar os indicadores econômicos do governo federal, como a taxa de desemprego, que está no piso histórico.

"Brigar com os fatos não resolve", disse o ex-ministro de outras gestões petistas. "Se a gente não trabalhar em parceria, o País não avança na velocidade que deveria avançar".

Ao longo de sua fala, o presidente do BNDES reclamou da falta de menção ao banco na placa do governo estadual. Segundo ele, um terço do investimento foi feito pelo banco público.

Ao discursar no evento, Tarcísio elogiou o papel do banco no financiamento das obras. "O BNDES tem sido fundamental no financiamento das grandes obras", disse o governador.

Com 24 quilômetros, o novo trecho do Rodoanel será liberado ao tráfego na terça-feira, 23. Ele vai do km 129 ao km 153 e ligará as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, com conexão ao trecho Leste do próprio Rodoanel, na altura da Rodovia Ayrton Senna.

A retomada do empreendimento ocorreu em 2023, após o leilão que concedeu a rodovia à empresa Via Appia. Pelo contrato, a concessionária será responsável pela administração do Rodoanel Norte por 31 anos e deverá investir R$ 2 bilhões para a conclusão das obras.

Está previsto que o segundo trecho seja entregue no segundo semestre de 2026.

Além de Mercadante, compareceram o vice-governador do Estado, Felício Ramuth (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).



Veja também