CAE Presidente do BNDES será ouvido em comissão do Senado para explicar empréstimos a outros países Senadores discutiram o empréstimo de US$ 750 milhões pelo BNDES junto ao BID

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, deverá explicar à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado os parâmetros para empréstimos realizados pelo banco público a outros países.

O convite foi apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) no colegiado e, segundo integrantes do grupo, a direção do banco demonstrou “predisposição” em participar da audiência após um contato prévio. A data ainda não foi confirmada.

Mercadantes será ouvido para prestar informações “sobre as operações de crédito externo” - com a garantia da União - entre o BNDES e outras instituições financeiras internacionais. Na pauta, os senadores discutiram o empréstimo de US$ 750 milhões pelo BNDES Junto ao BID.

Os parlamentares também devem questionar a aplicação desses recursos nos programas de incentivo às micro e pequenas empresas, no Brasil.

Em tese, a União pode ser garantidora (uma espécie de fiadora) de empréstimos tomados. Esse processo ocorre sobretudo para estados e municípios - que emprestam desde que sejam cumpridos requisitos, como a capacidade de pagar dívida no prazo estabelecido.

