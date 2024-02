A- A+

EUROPA Presidente do BoE vê mercado de trabalho apertado, mas diz que é difícil avaliar pressão Bailey comentou que o crescimento salarial teve grande redução no país

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta quarta-feira (14), que o mercado de trabalho do Reino Unido "está claramente apertado", mas que ainda existem muitas incertezas e é difícil avaliar o tamanho da pressão sobre a oferta de mão de obra.



Bailey comentou que o crescimento salarial teve grande redução no país, embora não na medida desejada pelo banco central, se referindo ao relatório de empregos divulgado na terça-feira.



Ele reiterou que os dados exigem paciência dos dirigentes, enquanto esperam pela redução da inflação. Na visão dele, a eventual queda dos preços será transmitida para as negociações salariais.



Sobre o crescimento econômico do Reino Unido, Bailey afirmou que "ainda está em análise se de fato houve recessão técnica" no segundo semestre de 2023.



O dirigente nota que houve um fortalecimento de alguns setores no fim do ano passado e espera que os dados finais do quarto trimestre mostrem apenas uma estagnação. "E vemos uma aceleração no crescimento em 2024 que pode se estender até o próximo ano", projetou, ao ser questionado durante sessão do Parlamento do Reino Unido.

