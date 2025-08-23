A- A+

mão de obra Presidente do BoJ alerta para escassez de mão de obra e aumento de salários no Japão Kazuo Ueda destaca pressão salarial e mudanças demográficas como desafios econômicos

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou neste sábado (23) que os salários estão aumentando e que a escassez de mão de obra se tornou um dos problemas econômicos mais urgentes no país. A declaração foi feita em discurso preparado para o Simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos.

Ueda destacou que o aumento da participação na força de trabalho ajudou a atenuar o impacto da demografia, especialmente devido à maior presença de mulheres e idosos no mercado de trabalho. “A taxa de participação de mulheres de 15 a 64 anos atingiu 78% em junho de 2025 — acima dos cerca de 60% do início dos anos 2000”, ressaltou.

Segundo o presidente do BoJ, as mudanças demográficas iniciadas na década de 1980 estão agora gerando escassez de mão de obra e pressão persistente sobre os salários. Elas também estão promovendo ajustes significativos na oferta econômica, com maior mobilidade, participação e substituição de capital por trabalho.

“Essas forças complicarão a relação entre as condições do mercado de trabalho, os salários e os preços. Continuaremos monitorando esses desdobramentos de perto e incorporando nossa avaliação na condução da política monetária”, disse Ueda.

