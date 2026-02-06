A- A+

Presidente do BRB deixa prédio do BC após reunião com diretor; Souza não falou com a imprensa De acordo com a pauta, o encontro teve como objetivo tratar de "assuntos de supervisão"

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, deixou na noite desta sexta-feira, 6, a sede do Banco Central, em Brasília. Souza não falou com a imprensa.



Ele se reuniu com o diretor de Regulação e de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, Gilneu Vivan. A reunião durou mais do que o esperado.



Conforme a agenda oficial, o encontro iria de 17h30 às 18h30. De acordo com a pauta, o encontro teve como objetivo tratar de "assuntos de supervisão".

Mais cedo, o BRB confirmou que entregaria nesta tarde ao BC um plano com alternativas para recompor o balanço do banco. O banco não informou qual valor será endereçado no documento. A expectativa, porém, é de que a cifra alcance pelo menos R$ 5 bilhões.



O valor foi citado pelo diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino, em depoimento à Polícia Federal. Na ocasião, Aquino afirmou que as perdas do BRB com a compra de ativos do Banco Master podem ultrapassar o montante.

