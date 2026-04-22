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BRB Presidente do BRB diz que aumento de capital é alívio, mas que ainda negocia aportes no banco Nelson de Souza diz que governadora do Distrito Federal deve tentar conversar com Lula para discutir solução para o banco

O presidente do Banco de Brasília ( BRB), Nelson de Souza, afirmou ter recebido com alívio a aprovação do aumento de capital de até R$ 8,8 bilhões pela assembleia de acionistas, em reunião realizada nesta quarta-feira. Souza afirmou que o próximo passo será integralizar o aporte de capital até 29 de maio.

— O pior já passou. Os próximos passos vão depender do sócio controlador (o governo do Distrito Federal), que precisará fazer o aporte de capital — afirmou Souza, acrescentando que está em negociações junto a grupo de bancos e o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) as condições para o empréstimo de R$ 6,6 bilhões.

Souza disse que a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, tentará negociar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministério da Fazenda para conseguir aval do Tesouro ao empréstimo. Mas que a solução não dependerá só disso.

— Uma ajuda do governo federal será muito bem-vinda. Mas não podemos depender disso. Temos condições de caminhar com nossos próprios pés — afirmou o presidente do BRB.

Ele afirmou que além do empréstimo no valor de R$ 6,6 bilhões, serão adotadas outras medidas. Entre elas, a formatação de um fundo imobilário com alguns ativos cedidos do governo local, venda de participação da BRB Financeira e até possibilidade de securitização de dívidas do controlador.

O acordo com a gestora independente Quadra Capital, comunicado ao mercado na segunda-feira, dará fôlego de liquidez no BRB. A operação envolverá uma quantia de R$ 15 bilhões em repasse da integralidade das carteiras de crédito adquiridas pelo Master. Do total, R$ 4 bilhões serão aportados à vista.

O restante irá para o fundo gerido pela Quadra Capital, e os recursos serão aportados à medida em que os valores forem recebidos ao longo do tempo, explicou Nelson.

No total, o valor das carteiras do Master soma R$ 21,9 bilhões, sendo que R$$ 1,9 bilhão foi vendido para investidores externos. Dos R$ 20 bilhões que restaram, o BRB negociou por R$ 15 bilhões, considerados R$ 2,6 bilhões de ativos podres daTirreno, ligado ao Master e o valor do desságio.

Souza descartou a possibilidade de federalização do BRB ou liquidação pelo Banco Central. Afirmou ainda que está trabalhando em conjunto com a governadora para encaminhar a solução.

— Não existe risco de perda de controle do banco — afirmou ele.

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