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BANCO DE BRASÍLIA

Presidente do BRB diz que banco vai agir para 'responsabilizar fraudes' no caso Master

Nelson Antônio de Souza participa de reunião no Senado

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O presidente do BRB, Nelson Antônio de SouzaO presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza - Foto: Carolina Curi/Agência CLDF

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, disse nesta terça-feira (9) que a instituição financeira comandada por ele vai colaborar para responsabilizar qualquer irregularidade envolvendo o escândalo do Banco Master.

— Reconhecemos os desafios enfrentados pelo banco e não minimizamos a importância dos fatos apurados. Nosso dever é preservar o BRB, corrigir falhas, colaborar com a responsabilização de todos aqueles que cometeram irregularidades e garantir que o banco continue servindo à população com solidez, segurança e transparência — declarou durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

O banco estatal está no centro da crise de fraude financeira do Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A crise levou à saída de Paulo Henrique Costa, antecessor de Souza, do comando do BRB e também à sua prisão.

O BRB chegou a abrir mão de receber de forma instantânea um ressarcimento de R$ 6,7 bilhões pela compra de carteiras de crédito do Master investigadas por suspeitas de fraudes, apontou o Ministério Público Federal (MPF) em janeiro.

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O contrato previa a restituição integral, mas a instituição controlada pelo governo do Distrito Federal decidiu obter os recursos parceladamente, em uma manobra para que o dinheiro permanecesse com o banco de Daniel Vorcaro, de acordo com a investigação.

Na participação de hoje na sessão da CAE, Nelson Antônio de Souza disse que o BRB tem interesse em prestar contas das atividades do banco.

— Permita-me abordar também o tema de demonstrações financeiras. A divulgação ocorrerá tão logo sejam concluídos os procedimentos de auditoria independente, validação contábil e tramitação regulatória exigidas pelas normas aplicadas. Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desse balanço.

No fim de maio, o governo do Distrito Federal e o governo federal fecharam um acordo para viabilizar um empréstimo de R$ 6,5 bilhões que servirá para capitalizar o BRB e cobrir o rombo deixado pelas transações com o Banco Master.

A partir desse acordo, o empréstimo ao governo do Distrito Federal para sanear o BRB será fechado junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), sendo garantido por um conjunto de bancos públicos e privados.

O presidente do BRB comentou sobre esse acordo na sessão:

— É um acordo inédito. É uma engenharia financeira jamais vista neste país (...) Não envolvem transferências diretas de recursos da União, nem concessão de garantia ou aval federal. Trata-se de estrutura compatível com os marcos legais regulatórios vigentes.

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