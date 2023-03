A- A+

ABRACEN Presidente do Ceasa-PE Bruno Rodrigues assume vice-presidência da ABRACEN A ABRACEN, criada em 1986, é uma entidade que reúne as diversas Ceasas do Brasil

Pernambuco mais uma vez assume posição de destaque no cenário nacional com a eleição do presidente do Ceasa PE, Bruno Rodrigues, para o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (ABRACEN), na manhã desta quarta (22), durante Assembleia Geral ordinária no auditório da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, em Brasília-DF.



“É um marco importante para Pernambuco mais uma vez estar nos espaços estratégicos e, para mim, uma honra ocupar esse lugar. Estar na esfera da vice-presidência nos dá legitimidade para implementar diversas iniciativas. Nessa perspectiva, quero dar minha parcela de contribuição através de minha experiência enquanto gestor”, analisa Bruno Rodrigues.

Para o biênio 2023/2025, toma posse como presidente o paranaense Eder Eduardo Bublitz e as novas diretorias regionais Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Secretário Executivo e Conselho Fiscal. Na ocasião também foram discutidos e votados o Relatório de Atividades Administrativas e Financeiras, apresentado pela atual diretoria executiva, juntamente com o relatório e parecer conclusivo do Conselho Fiscal, além de apreciadas e aprovadas as contas financeiras e o balanço geral relativo ao exercício anterior.

A ABRACEN foi criada em 1986 para servir como um sistema que une as diversas Ceasas do Brasil, substituindo o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (Sinac). Atualmente conta com 22 Associadas que representam mais de 60 mercados atacadistas.

