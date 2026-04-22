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NOVA GESTÃO Presidente do Ceasa-PE visita Folha de Pernambuco e destaca planos da nova gestão Centro pretende melhorar em pontos que impactam o dia a dia de comerciantes e consumidores. Entre os objetivos, estão investimentos em limpeza e logística.

O presidente do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), Bruno França, visitou, na manhã desta quarta-feira (22), a sede da Folha de Pernambuco para destacar os planos de sua nova gestão no entreposto.

Ele foi recebido pelo diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo; a editora-chefe, Leusa Santos; e a gerente de mercado, Tânia Campos.

Segundo França, o foco do início do trabalho será o avanço das melhorias nas áreas consideradas mais sensíveis para a rotina do centro. As prioridades serão limpeza, organização dos fluxos, mobilidade interna e melhoria da experiência de quem circula diariamente pelo local.

Para isso, ele destacou a importância de uma administração presente no dia a dia da operação, ampliando a escuta junto aos permissionários, comerciantes, produtores e equipes que atuam no Ceasa-PE, consolidando uma gestão de proximidade, escuta e construção conjunta de soluções. Além disso, o presidente ressaltou o desejo de atuar nos gargalos que impactam diretamente o funcionamento e a percepção do equipamento.

“Nosso foco é estar perto da operação, ouvir quem vive o Ceasa no dia a dia e trabalhar para melhorar o funcionamento do entreposto de forma concreta. O Ceasa Pernambuco tem um papel estratégico para o abastecimento do estado e da região e precisa seguir avançando com organização, eficiência e atenção às pessoas”, afirmou.

A proposta da nova gestão é combinar a presença em campo, com a revisão de processos e diálogo ativo com os diferentes setores do Ceasa.

O presidente destacou ainda a força regional do equipamento e seu impacto na vida de quem depende do Ceasa para consumir ou trabalhar.

“Estamos falando de um equipamento que ajuda a abastecer Pernambuco e que também tem relevância para outros estados da região. Isso aumenta nossa responsabilidade e reforça a importância de uma gestão presente, organizada e preparada para enfrentar os desafios do dia a dia”.

Primeiro entreposto atacadista do país a entrar em operação, o Ceasa Pernambuco foi constituído em 16 de outubro de 1962 e ocupa hoje a quarta posição no ranking nacional entre 61 centrais de abastecimento, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O local é apontado como o principal centro de abastecimento do Norte e Nordeste e mantém taxa média de crescimento anual em torno de 6%.



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