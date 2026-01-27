Presidente do Citi Brasil deixará cargo e será 1º brasileiro a ocupar posto global no banco

A- A+

O presidente do Citi Brasil, Marcelo Marangon, está de malas prontas para Nova York. O banqueiro acaba de ser promovido para ocupar um cargo na área de corporate global do banco e, por isso, deixará a liderança da instituição no Brasil.

Marangon será co-chefe da área de corporate banking, conforme comunicado circulado internamente nesta terça-feira, 27, e obtido pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Procurado, o Citi confirmou a promoção do executivo brasileiro.





Ele será o primeiro executivo brasileiro a alçar o posto global na área de grandes empresas e atuará ao lado de Kaleem Rizvi, respondendo a Vis Raghavan, chefe global de banking do Citi. O processo de sucessão de Marangon no comando do banco no Brasil está em andamento, de acordo com pessoas a par do assunto.



O Citi agora vai começar a procurar um nome para o cargo de Marangon no Brasil, informou o banco, no comunicado a funcionários. O gigante de Wall Street não deu mais detalhes se deve promover algum executivo interno ou trazer um profissional do mercado.



Com 27 anos de Citi, Marangon liderou a transformação do banco no Brasil após a venda da operação de varejo para o Itaú Unibanco, em 2017.



Sob seu comando, o Citi Brasil triplicou de tamanho e reforçou os investimentos no País com foco no universo corporativo. O banco avançou na operação de banco de investimento, e esteve por trás de fusões, aquisições (M&A, na sigla em inglês) e ofertas de ações.



Marangon fará a transição do comando do Citi no Brasil e se mudará para Nova York, onde será responsável pela supervisão diária da área de corporate banking nas Américas. Rizvi ficará com as operações do banco no Reino Unido, Europa, Oriente Médio, África e Ásia.

