Economia Presidente do Conselho de Administração do Grupo Cosan, Rubens Ometto visita a Folha de Pernambuco Líder de uma das maiores empresas de bioenergia do Brasil, empresário esteve no Recife também para palestra

O empresário e presidente do Conselho de Administração do Grupo Cosan, Rubens Ometto, visitou, nesta quarta-feira (20), a Folha de Pernambuco.

A holding liderada pelo paulista, que tem 52 anos de experiência no mercado, é uma das maiores empresas na área de bioenergia do País e tem ativos em energia renovável, agronegócio, óleo e gás, mineração e crédito de carbono. O conglomerado reúne as empresas Raízen, Rumo, Moove, Compass e Trizy.

Rubens Ometto foi recebido pelo presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro; pelo diretor Operacional, José Américo; e pela diretora Administrativa, Mariana Costa. Acompanharam a visita o CEO do Grupo EQM, Marcos Henrique; os diretores do Grupo EQM Leonardo Monteiro, Joanna Costa, Domingos Azevedo e Paulo Júlio; o assessor especial da presidência, Joni Ramos; o presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha; o diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença; e o diretor-presidente da Usina São José, Frederico Vilaça.

Também participaram do encontro a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; a gerente geral da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues; e a colunista do Movimento Econômico, Patrícia Raposo.

Visita à Folha de Pernambuco do empresário Rubens Ometto | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A presidente do UBS Brasil, Sylvia Coutinho, e o CEO do Experience Club Nordeste, Andre Farias — que organizou o CEO Breakfast, evento que contou com palestra de Ometto antes da visita à Folha — também estiveram na visita.

Eduardo de Queiroz Monteiro classificou a visita como uma honra.

"Esta visita é muito importante por tudo que ela significa. Primeiro, por um sentimento de reconhecimento e gratidão nossa, Ometto foi muito generoso", destacou. O presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, lembrou ainda que Pernambuco detém a segunda maior safra de cana-de-açúcar do Nordeste.

