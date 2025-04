A- A+

federal reserve Presidente do Fed diz que é incerto dizer qual é a trajetória correta para a política monetária "Nosso trabalho é fazer com que a economia retome para a estabilidade", comentou

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse que é incerto dizer sobre qual é a trajetória correta para a política monetária do BC dos Estados Unidos, considerando o nível de incerteza, em rodada de perguntas e respostas ao participar da conferência do Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW), nesta sexta-feira, 4.

"É muito cedo dizer qual é a postura monetária apropriada, é preciso monitorar. Acreditamos que estamos bem posicionados, mas a política monetária está modestamente restritiva", afirmou ao dizer que não é preciso ter pressa e que "há tempo".

Ele acrescentou que não vê uma "tensão" entre os objetivos do mandato duplo de pleno emprego e estabilidade de preços. "Nosso trabalho é fazer com que a economia retome para a estabilidade", comentou.

Powell ainda sinalizou que os formuladores de política do Fed estão acompanhando os anúncio de tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, e que estão conversando sobre os impactos da política adotada na economia.

Segundo ele, que destacou a intenção de permanecer no cargo até o fim do mandato, as verdadeiras implicações das tarifas serão notadas no decorrer deste ano, mas o BC dos EUA não tem uma previsão de probabilidade de recessão.

"O Livro Bege é muito importante para entendermos a economia americana", citou Powell. "A nova administração está fazendo grandes mudanças em comércio e imigração. Esperamos que a incerteza seja menor daqui um ano", enfatizou, ao mencionar uma maior adoção de postura cautelosa e um maior disco de desemprego e alta da inflação. "O progresso em direção à meta de inflação a 2% desacelerou, mas dados do payroll mostram uma economia sólida", disse.

