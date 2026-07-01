Presidente do Fed promete reforçar a inflação acima da meta nos EUA
"Vamos garantir a estabilidade de preços nos Estados Unidos", disse Kevin Warsh em um fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Portugal
O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, afirmou nesta quarta-feira (1º) que o banco central está empenhado em garantir a estabilidade de preços, enquanto a inflação, impulsionada pela guerra no Irã, ganha força na maior economia do mundo.
“Vamos garantir a estabilidade de preços nos Estados Unidos”, disse Warsh em um fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Portugal, observando que o Fed não aceitará uma inflação acima de 2%.
“É isso que este comitê se compromete a fazer e esse é o nosso objetivo”, afirmou, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), que define as taxas de juros de referência do Fed.
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Na sua primeira reunião como presidente do Fomc, no mês passado, Warsh transmitiu uma mensagem semelhante, e os seus colegas da política monetária alertaram que um aumento da taxa de juros poderia estar nos planos ainda este ano para fortalecer a inflação.
Taxas de juros mais altas encarecem o crédito e controlam a demanda, o que aliviam a pressão sobre os preços.