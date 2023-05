A- A+

Meio Ambiete Presidente do Ibama fala sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas Rodrigo Agostinho vai se reunir com presidente da Petrobras e ministros

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), Rodrigo Agostinho, afirmou nesta terça-feira, ao chegar no Ministério da Casa Civil para reunião sobre a exploração de petróleo na região da Foz do Rio Amazonas, que não cabe composição política em decisões técnicas.

– Eu emito 3.000 licenças por ano, não tenho como ficar em cada licença chamando todas as partes, buscando uma composição, porque não cabe composição (política) em decisões que são técnicas. Muitas vezes a gente vai tomar decisões que vão agradar um grupo de pessoas, desagradar outro grupo de pessoas.

Devem participar da reunião também os ministros Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Na semana passada, o Ibama rejeitou o pedido de licença ambiental feito pela Petrobras para pesquisar a existência de petróelo na região.

Agostinho lembrou que o Ibama concedeu este ano 23 licenças ambientais para a Petrobras.

– O Ibama faz esse trabalho há 34 anos e isso vai acontecer daqui para frente, teremos grandes licenciamentos neste ano e muitos casos a licença será favorável e outros tantos será negativa. É do jogo, faz parte do sistema de licenciamento ambiental , a gente poder fazer uma boa avaliação e tomar a decisão da melhor forma.

