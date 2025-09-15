Seg, 15 de Setembro

INSS

Presidente do INSS afirma recursos apreendidos em operação serão usados para ressarcimento

Gilberto Waller Júnior também explicou regras de concessão de indenização para vítimas do Zika vírus

Presidente do INSS cumpre agenda no RecifePresidente do INSS cumpre agenda no Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco


O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, afirmou nesta segunda-feira (15), que os recursos apreendidos pelas operações contra as organizações criminosas responsáveis pelo esquema de desvio de dinheiro no órgão, serão usados para ressarcir aposentados e pensionistas. A declaração foi dada durante agenda cumprida na Superintendência do INSS, no Recife.

Na última sexta-feira (12), a Polícia Federal realizou uma operação que apreendeu bens cuja origem era ilícita. De acordo com Waller Júnior, a Advocacia-Geral da União (AGU) já foi acionada. No total, já foram apreendidos R$ 2,8 bilhões.

“Na verdade, a gente já tem acionado a Advocacia Geral da União para que façam medidas cautelares para poder bloquear esses bens [...] A gente já tem até um total de R$ 2,8 bilhões já presos, bloqueados por ordem judicial. A ideia é que 100% do ressarcimento venha a sair do bolso de quem fraudou”, declarou.

Pensão 
O presidente do instituto também explicou as regras para aderir aos benefícios voltados às crianças vítimas do vírus da Zika. Na última segunda-feira (8), o Ministério da Previdência Social e o INSS publicaram as normas que regulamentam os pagamentos.

As regras preveem que as crianças nascidas no Brasil com deficiência causada pela infecção pelo vírus Zika terão direito a uma indenização por dano moral, paga em parcela única de R$ 50 mil e uma pensão mensal e vitalícia de R$ 8.157,41, o maior salário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

“O requerimento já está aberto. O cidadão faz o requerimento, junta o laudo médico comprovando que tem a questão da Zika. E daí a gente vai fazer a análise para a concessão da pensão, a pensão dos 50 mil e a pensão vitalícia para aquela família que foi afetada pelo Zika. É simplesmente entrar no Meu INSS ou entrar pelo 135, se ele quiser ir numa agência, juntar a documentação que ele vai ser chamado para uma agência”, explicou.

 

Ressarcimento 
De acordo com o governo federal, até o dia 12 deste mês, 2,3 milhões de aposentados e pensionistas aderiram ao acordo e R$ 1,29 bilhão devolvidos. Ainda de acordo com o órgão, até esta segunda-feira (15), 99% dos aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo receberão o dinheiro de volta.

“Cerca de 70% das pessoas aptas a aderir a um acordo já fizeram adesão e já receberam. Se você não fez ainda, pode aderir ao acordo e será pago em 3 dias úteis. Se não começou o processo, pelo 135, Meu INSS ou agência dos Correios, você pode fazer que ainda dá tempo”, afirmou o presidente.

CPMI
O chefe do órgão também avaliou de maneira positiva a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) formada no Congresso Nacional para investigar os desvios no INSS. Waller Júnior também comentou a audiência, que havia sido marcada para hoje, que ouviria Antônio Carlos Camilo Antunes, o “careca do INSS”, apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos articuladores das fraudes.

Antunes havia sido convocado para depor nesta segunda, mas a defesa do investigado comunicou que ele não compareceria à sessão, o que levou ao cancelamento da reunião.

“É importante ouvi-lo. É a primeira vez, eu acho, que a gente vai ter um depoimento de uma pessoa-chave nesse esquema fraudulento. É importante saber para onde foi o dinheiro, quem eram as pessoas por trás, como era feito todo esquema, para a gente poder conseguir o ressarcimento de 100% dos nossos aposentados”, disse.
 

