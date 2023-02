A- A+

Banco Central Presidente do PT afirma que ata "mais amigável" do BC ocorreu após pressão de Lula Gleisi Hoffmann disse que mudança só ocorreu após presidente manifestar publicamente sua insatisfação

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, avalia que a ata “mais amigável” do Copom divulgada nesta terça-feira (7) só ocorreu porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou publicamente, nos últimos dias, a sua insatisfação com as taxas.

“Foi preciso o presidente Lula expressar publicamente sua insatisfação com o Copom para o Banco Central corrigir na ata de hoje a avaliação do comunicado na semana passada e reconhecer os esforços da Fazenda para melhorar o ambiente fiscal”, disse Gleisi, por meio de sua assessoria.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ata do Copom, divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira foi mais “amigável” em relação às políticas adotadas pelo governo petista.

Já Lula disse que a culpa pela alta taxa de juros no país é do Banco Central e que o Senado Federal pode trocar a presidência do banco, atualmente comandado por Roberto Campos Neto, que tem mandato até o fim de 2024. Lula voltou a afirmar que não é possível que o país cresça com a taxa de juros em 13,75% ao ano, definida pelo BC..

