Brasil Presidente do PT defende indicação de Mantega para conselho da Vale Gleisi Hoffmann afirmou que ex-ministro da Fazenda é "um dos brasileiros mais injustiçados de nossa época"

Em meio às articulações do governo para conseguir um posto para Guido Mantega na Vale, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu nesta quinta-feira (25) a nomeação do ex-ministro da Fazenda para o conselho da companhia e disse que ele é "um dos brasileiros mais injustiçados de nossa época".

Gleisi se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, na quarta-feira (24). O colunista Lauro Jardim mostrou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem ligado para acionista da Vale em nome de Lula e pedido a nomeação de Mantega para o comando da companhia.

Em sua postagem, Gleisi lembrou a trajetória de Mantega como ministro da Fazenda dos governo Lula e Dilma Rousseff, entre 2006 e 2014. Destacou, por exemplo, que a inflação em 2007 foi de 3,64%, "a menor dos últimos 25 anos" e que o desemprego em 2014 chegou a 4,8%, "um recorde histórico, praticamente pleno emprego".

"Pouquíssimos brasileiros são tão qualificados quanto Guido Mantega para compor o Conselho da Vale, uma empresa estratégica para o país e na qual o governo tem participação e responsabilidades, mesmo depois de sua privatização danosa ao patrimônio público. É qualificado para esta ou qualquer outra missão importante, que exija capacidade e compromisso com o país", escreveu Gleisi, em suas redes sociais.

A presidente do PT prossegue: "Guido Mantega foi alvo de mentiras e acusações falsas do lava-jatismo. Provou sua inocência, foi absolvido de tudo, mas nada vai reparar seu sofrimento pessoal nesses anos de perseguição. Agora virou alvo de mentiras grosseiras por parte da mídia que quer condená-lo ao ostracismo, perpetuando a injustiça. Como não têm argumentos válidos contra ele, atacam uma caricatura desenhada pela falsificação histórica de sua gestão na Fazenda."

Gleisi ainda afirma que Mantega é atacado por causa de sua contribuição ao país. "São porta-vozes do que existe de mais atrasado e mesquinho entre as chamadas elites econômicas, papagaios da plutocracia e do rentismo. Guido não está sendo atacado por defeitos ou erros que tenha cometido. É atacado (e até odiado) por causa da inestimável contribuição que deu à estabilidade, qualidade e crescimento da economia em nosso país. Por tudo que fez pelo Brasil, Guido Mantega merece todo respeito e nossa irrestrita solidariedade."

