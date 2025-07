A- A+

Agropecuária Presidente do Sistema Faepe/Senar defende diálogo e unidade nacional no Dia do Produtor Rural Pio Guerra destacou crescimento da agropecuária em Pernambuco e cobrou soluções pragmáticas aos desafios do setor

No Dia do Produtor Rural, celebrado neste segunda-feira (28), o presidente do Sistema Faepe/Senar, Pio Guerra, ressaltou a contribuição dos trabalhadores do campo para o desenvolvimento econômico e social do país.

Em mensagem pública, ele celebrou os avanços da agropecuária em Pernambuco e defendeu a racionalidade e o diálogo como caminhos para enfrentar o atual cenário político e econômico.

De acordo com Pio Guerra, o setor agropecuário pernambucano teve crescimento de 14% em 2024.

“Graças aos nossos produtores, conseguimos fornecer uma cesta básica com os melhores preços do país e participamos com 37% das exportações do estado”, afirmou.

Reflexão

Para o dirigente, a data também representa um momento de reflexão. “Vivemos momentos de incertezas, que exigem de todos racionalidade e bom senso para preservarmos a unidade nacional e o respeito mundial”, declarou.

Ele ainda dirigiu um apelo aos representantes públicos e à classe política.

“Desejamos que se construam soluções pragmáticas, todas em favor dos brasileiros, independente de ideologias ou quaisquer outras narrativas”.

Na mensagem, o Sistema Faepe/Senar reiterou seu compromisso com o fortalecimento do agro e o reconhecimento dos homens e mulheres que atuam no campo como pilares do desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil.

