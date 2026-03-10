Presidente do TST diz que debate sobre penduricalhos se impõe e defende 'correção de rota'

A- A+

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, afirmou que o debate sobre os chamados penduricalhos — verbas extras que elevam os salários no Judiciário — é inevitável e defendeu mudanças para aumentar a transparência na remuneração de magistrados. Segundo ele, o próprio sistema de Justiça precisa promover uma correção de rota para recuperar a confiança na sociedade.



"Eu acredito que a união de todos nós fará com que conquistemos de volta a confiança da sociedade, mas que sejamos capazes de corrigir rotas", disse.



Mello Filho reconheceu que práticas consideradas inadequadas precisam ser enfrentadas dentro do próprio sistema de Justiça. Entre elas, citou casos de remunerações pouco transparentes, possíveis conflitos de interesse e comportamentos que possam comprometer a imagem do Judiciário.





O magistrado também destacou que o momento exige maior abertura do Judiciário ao diálogo público. Segundo ele, o TST tem mantido interlocução constante com a imprensa em meio ao debate sobre supersalários e benefícios pagos a integrantes da magistratura.



"No Tribunal Superior, eu tenho enfrentado todo tipo de convulsão possível em razão desse momento. E eu tenho aberto o diálogo francamente para que nós possamos dizer claramente que a nossa missão será constituída, será efetivada com republicanismo", afirmou.



Ao final, o presidente do TST disse que a legitimidade do Judiciário depende da forma como seus integrantes respondem às críticas e aos desafios institucionais.



"Os juízes têm que servir. No momento de crise, o Poder Judiciário é essencial à democracia brasileira", declarou.



Ele ressaltou ainda que eventuais condutas individuais não podem ser confundidas com a atuação institucional da Justiça, mas afirmou que cabe aos próprios tribunais garantir que práticas inadequadas sejam corrigidas.

