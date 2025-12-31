A- A+

suspensão Presidente do TST suspende precatórios dos Correios por 90 dias Decisão também autoriza parcelamento da dívida da empresa

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, determinou a suspensão por 90 dias do pagamento de precatórios trabalhistas inscritos contra os Correios.

A decisão atende a pedido dos Correios e da Advocacia-Geral da União (AGU) e precisa ser confirmada pelo plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), também presidido por Vieira de Mello Filho.

O presidente do TST também autorizou o parcelamento, em nove meses, da dívida da empresa. Essa medida faz parte do plano de recuperação da estatal.

No pedido de suspensão, os Correios alegaram que sua infraestrutura é "pilar essencial para a integração nacional, o comércio eletrônico e o acesso à cidadania".

Na terça-feira, o TST decidiu que os funcionários da empresa que estão em greve deverão compensar por dias não trabalhados ou descontados. Também ficou definido que os trabalhadores devem encerrar a paralisação a partir desta quarta. Ao analisar o caso, os ministros também decidiram que a greve na estatal não é abusiva.

O plano de recuperação dos Correios apresentado prevê medidas de corte de gastos para equilibrar a situação financeira da estatal. Entre as medidas anunciadas, estão o fechamento de mil agências deficitárias e a demissão de 15 mil funcionários até 2027.

