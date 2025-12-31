Qua, 31 de Dezembro

Presidente do TST suspende precatórios dos Correios por 90 dias

Decisão também autoriza parcelamento da dívida da empresa

Sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST)Sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST) - Foto: Warley Andrade/TV Brasil

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST),  Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, determinou a suspensão por 90 dias do pagamento de precatórios trabalhistas inscritos contra os Correios.

A decisão atende a pedido dos Correios e da Advocacia-Geral da União (AGU) e precisa ser confirmada pelo plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), também presidido por Vieira de Mello Filho. 

O presidente do TST também autorizou o parcelamento, em nove meses, da dívida da empresa. Essa medida faz parte do plano de recuperação da estatal. 

No pedido de suspensão, os Correios alegaram que sua infraestrutura é "pilar essencial para a integração nacional, o comércio eletrônico e o acesso à cidadania". 

Na terça-feira, o TST decidiu que os funcionários da empresa que estão em greve deverão compensar por dias não trabalhados ou descontados. Também ficou definido que os trabalhadores devem encerrar a paralisação a partir desta quarta. Ao analisar o caso, os ministros também decidiram que a greve na estatal não é abusiva.

O plano de recuperação dos Correios apresentado prevê medidas de corte de gastos para equilibrar a situação financeira da estatal. Entre as medidas anunciadas, estão o fechamento de mil agências deficitárias e a demissão de 15 mil funcionários até 2027.

