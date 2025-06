A- A+

Laboratório Presidente e diretores do Lafepe visitam a Folha de Pernambuco e destacam projetos da instituição A equipe foi recebida pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa; pelo Diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; e pelo Diretor Operacional da empresa, José Américo Lopes Góis

O presidente do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe), Plínio Pimentel, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (4), acompanhado dos diretores da instituição Djalma Dantas (comercial) e Sérgio Noronha (administrativo e financeiro). A equipe foi recebida pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa; pelo Diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; e pelo Diretor Operacional da empresa, José Américo Lopes Góis.

Também estiveram presentes a gerente de mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos; a coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota; e a coordenadora de pautas do jornal, Emília Lucena.

Fundado em 1965, o Lafepe, ligado à Secretaria Estadual de Saúde, completa 60 anos em 2025 com uma atuação estratégica no Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição desenvolve, produz e comercializa medicamentos e óculos.

Durante a visita, o presidente e os diretores do laboratório destacaram a importância, os avanços e as novidades do laboratório.

"Aparentemente o Lafepe se distanciou um pouco da população porque as farmácias estavam fechando, mas não, a gente continuou próximo da população, só que via SUS. A produção do Lafepe hoje é toda para o SUS e o pernambucano recebe medicamentos via farmácia do estado. A gente não vende esses medicamentos, porque são medicamentos estratégicos", afirmou Plínio Pimentel.

Investimentos

Recentemente, o Lafepe recebeu investimentos da ordem de R$ 259 milhões do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), que contempla a indústria farmacêutica.

O laboratório também está em fase de ampliação da sua fábrica, localizada no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife. A previsão é de que as obras terminem em novembro deste ano, e que o espaço comece a funcionar em 2026.

"Nós submetemos alguns projetos, graças a Deus foram exitosos e a união vai investir R$ 259 milhões em equipamentos. Nós também estamos com recursos próprios fazendo a ampliação da fábrica, com mais R$ 160 milhões, em Dois Irmãos", destacou Pimentel.

O Lafepe fabrica diversos medicamentos, incluindo os destinados para os tratamentos de Doença de Chagas e de infecções como o HIV (vírus da imunodeficiência humana).

"O problema no tratamento de um paciente com Aids, é que ele precisa tomar quatro, cinco medicamentos. E cada medicamento tem efeitos colaterais terríveis. Hoje, ele tem as associações de drogas, e ao invés de ele tomar três, toma três em um comprimido só. Isso é o que preconiza a OMS (Organização Mundial da Saúde) e que o Brasil vem fazendo. O Lafepe está nesses projetos de associação de drogas. A gente já produz ela de forma isolada e projetamos produzir de forma associada", disse o diretor comercial do Lafepe, Djalma Dantas.

Lançamentos

A instituição também tem investido em uma linha de suplementos alimentares, que estarão disponíveis nas farmácias do laboratório. O laboratório relançou, recentemente, a Vitamina C. Além disso, a empresa pretende lançar, até o próximo ano, repelente e protetor solar.

"Estamos querendo fazer uma série de suplementos. Vitamina D, Ômega 3, polivitamínico. A gente está desenvolvendo isso e espero que até o próximo ano todos esses polivitamínicos já estejam nas nossas farmácias. Protetor solar também é uma ideia que nós temos e estamos desenvolvendo", pontuou Pimentel.

Visão

Além de desenvolver medicamentos para a saúde pública do país, o Lafepe também produz óculos com preços acessíveis, comercializados nas farmácias da instituição para toda a população. Por meio do Programa Boa Visão, do governo do estado, a instituição também oferece lentes e armações gratuitas para estudantes e funcionários da rede estadual de ensino.

