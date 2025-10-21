A- A+

Encontro Presidente e vice do IBEF-PE visitam a Folha de Pernambuco e destacam programação do CONEF 2025 Representantes da entidade apresentaram detalhes do Congresso Nacional de Executivos de Finanças, que acontece nesta sexta-feira, no Recife

O presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Pernambuco (IBEF-PE), José Emílio Calado, e o vice-presidente de Entidades Públicas da instituição, Ricardo Chaves, visitaram a sede da Folha de Pernambuco, ontem. Eles foram recebidos pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Durante o encontro, os dirigentes do IBEF-PE apresentaram a programação do 35° Congresso Nacional de Executivos de Finanças (CONEF 2025), que será realizado nesta sexta-feira (24), das 9h às 18h, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.

O evento será realizado na capital pernambucana pela primeira vez e reunirá economistas, gestores públicos, empresários e executivos do setor financeiro para discutir os rumos das finanças e da inovação no Brasil.

Transformação

José Emílio Calado destacou que o tema central do evento deste ano reflete as transformações que o avanço tecnológico vem impondo ao ambiente corporativo. “Estamos vivendo um período de grande transformação nas empresas. Essa questão da Inteligência Artificial está revolucionando as empresas, mas existem riscos”, afirmou.

Ele ressaltou que a edição de 2025 terá como diferencial a ênfase nas novas tecnologias e na integração entre saúde, finanças e inovação. “No ano passado, essa questão da IA não foi destaque. Esse é um diferencial deste ano. Também trataremos a questão da saúde alinhada justamente ao desenvolvimento tecnológico”, completou.

Programação

Com uma agenda que replica o formato de sucesso da edição anterior, realizada no Espírito Santo, o CONEF contará com duas palestras magnas. Uma pela manhã, com o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy; e outra à tarde, com o economista e escritor Eduardo Giannetti. “No evento do ano passado, tivemos duas palestras magnas, uma de Paulo Guedes e outra de Nizan Guanaes. Vamos seguir o mesmo modelo”, explicou Calado.

O vice-presidente Ricardo Chaves destacou a relevância dos convidados na conexão entre o setor público e a reflexão econômica.

“Além de falar de futuro, Levy também vai dar o contexto da área pública e da experiência que viveu como ministro da Fazenda. Enquanto isso, Giannetti traz o viés de aconselhamento e de escritor”, afirmou.

A programação inclui ainda palestras com o prefeito do Recife, João Campos (PSB); a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD); o economista e secretário de Relações Institucionais do Recife, Raul Henry (MDB); e a sócia-diretora da Deloitte, Caroline Yokomizo, que encerrará o evento com o tema “Finanças do Futuro”.

Veja também