O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), que também é titular do Ministério da Indústria, participou da inauguração da unidade de reciclagem do Grupo Moura, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O investimento de R$ 850 milhões vai possibilitar que o fabricante de baterias automotivas reutilize o chumbo para produção de novas.

No evento, o presidente citou os investimentos do Governo Federal por meio do programa Nova Indústria Brasil (NIB), que tem o objetivo de promover uma reindustrialização do país. Ele afirmou que a Moura é um modelo da nova indústria que o Brasil precisa desenvolver.

“A Moura é um exemplo dessa nova indústria do Brasil. Começou em 1957, quase no fundo de quintal, e se transformou num case de inovação, da vanguarda da ciência, da tecnologia, da pesquisa e do desenvolvimento, com cento e oitenta engenheiros aqui presentes”, declarou Alckmin.

Com 2,5 bilhões investidos nos últimos 5 anos, o Grupo Moura incrementou ao seu Complexo Industrial mais 30 mil metros quadrados com a inauguração da unidade de reciclagem. É o maior investimento já feito pela empresa em 70 anos e gerou 300 empregos diretos e indiretos. A empresa figura no 25º lugar no ranking GPTW, de acordo com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Moura, Sérgio Moura.

Ao relembrar o início da empresa nos anos 1950, o presidente do Conselho de Administração da Rede Moura, Paulo Sales, ressaltou o papel das políticas públicas de incentivo para o avanço da indústria, que emprega hoje sete mil pessoas em todo o país, sendo metade somente em Belo Jardim. O executivo acredita que a Moura devolve o investimento ao país ao ofertar emprego no Nordeste.

“Não teríamos chegado onde chegamos se não fossem as políticas públicas. Incentivos federais e estaduais. E demos nossa contribuição, cumprimos o nosso papel. O Nordeste não pode ser só exportadora de mão de obra para o Sudeste. Empresas como a Moura e Stellantis mantém o nordestino na sua terra, na sua cultura, com dignidade”, afirmou Paulo.

Atualmente, o Grupo emprega mais de sete mil funcionários em todo o país, sendo metade deste número somente no Complexo Industrial de Belo Jardim. No local, a empresa tem 180 engenheiros dedicados à produção das baterias, destes 50% vindos da Paraíba, distante 30 km da planta fabril.

Discurso

A governadora Raquel Lyra (PSD) discursou no evento e ressaltou a capacidade de empreender do povo pernambucano, mesmo enfrentando os desafios naturais, como o clima semiárido e a falta de água. Ela ressaltou a união entre os governos Federal e estadual para incentivar o desenvolvimento da indústria do estado diante das dificuldades.

“Somos filhos de terras improváveis, mas os desafios foram ultrapassados pela força empreendedora da nossa gente. Refletido aqui pela coragem e ousadia de uma família de empreender no solo árido do Agreste. Quem diria que teria aqui em Belo Jardim 180 engenheiros e tantos outros jovens, mentes e corações acreditando no potencial da nossa gente?”, frisou Raquel Lyra.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), também participou do evento. Em um rápido pronunciamento, o gestor destacou a importância do investimento do grupo para o projeto de reindustrialização do Brasil. Ele relembrou o discurso do pai, o ex-governador Eduardo Campos, durante a campanha pela presidência em 2014.

“É importante que o Brasil conheça o Nordeste e o que podemos fazer. Meu pai fazia questão de dizer por todo canto que passava que o Nordeste é parte da solução do Brasil. Então esse local que estamos é um exemplo para o país. O Nordeste é parte da solução do Brasil e a Moura é parte da solução do nosso Nordeste”, disse Campos.

Também participaram do evento o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, o senador Fernando Dueire (MDB), o deputado federal Mendonça Filho (UB), o prefeito de Belo Jardim, Gilvandro Estrela (UB), o superintendente da Sudene, Danilo Cabral (PSB), o presidente do Sebrae, Décio Lima, o diretor-presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, entre outras autoridades.

