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COP31 Presidente Interina da Venezuela busca investimentos petrolíferos na COP do clima Delcy Rodríguez também discutiu a ampliação dos investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano

A presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, e sua comitiva apresentaram na COP do clima na Turquia uma intensa agenda focada na busca de investimentos petrolíferos, que contrasta com o apelo de muitos participantes para abandonar os combustíveis fósseis.

A presidente interina encontra-se na cidade turca de Antália com uma grande delegação que inclui a titular da Hidrocarbonetos, Paula Henao.

Na quarta-feira, Rodríguez teve uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que falou sobre a ampliação dos investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano, debilitado após décadas de subfinanciamento e sob tutela dos Estados Unidos desde a captura de Nicolás Maduro, em janeiro.

Ainda nesta quinta-feira, Henao se reuniu com seu homólogo turco, Alparslan Bayraktar, cujo país busca desenvolver sua atividade petro-gasífera longe de suas fronteiras.

“Examinamos em detalhe os projetos comuns que poderiam ser desenvolvidos no setor de hidrocarbonetos, em particular o petróleo e o gás natural”, disse o ministro turco.

No seu discurso na cúpula de líderes, que termina nesta quinta-feira, o presidente interina deixou claro que o petróleo não está no topo da sua agenda em Antália.

“Defendemos nosso direito de contribuição de forma responsável nossa indústria petrolífera e energética como um grande motor para o desenvolvimento nacional”, declarou.

“Acreditamos que não existe contradição progressiva entre desenvolvimento energético e proteção ambiental, porque uma transição justa não desliga economias, elas as transformam”, argumentou.

Equilibrista

Precisamente, um dos temas-chave deste encontro na Turquia é a forma de abandonar progressivamente os combustíveis fósseis, retomando o acordo histórico adotado nesse sentido na COP de Dubai, em 2023.

O Brasil se tornou o paladino dessa causa, defendendo um mapa do caminho para que cada país, a partir de suas relações, inicie sua transição rumo ao abandono dos combustíveis fósseis.

Mas o próprio Lula comemora sempre que se descobre um importante campo de petróleo no Brasil, o que muitos ambientalistas denunciam como uma contradição em seu discurso e em suas políticas.

O ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, rebateu essa crítica em uma coletiva de imprensa em Antália, ao ser questionado sobre o conteúdo das conversas com Delcy Rodríguez.

“Vemos que não há contradição, porque o Brasil segue uma agenda acelerada de transição energética, e o Brasil é o país que mais investe em biocombustíveis”, disse Capobianco. Mas “o petróleo é um recurso ainda estratégico do ponto de vista internacional”, admitiu.

Henrique Tahan Novaes, professor da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), ressalta que, para o Brasil, "há uma diferença entre os países centrais e periféricos".

“Quem tem que parar imediatamente de explorar tudo são os países centrais”, porque os periféricos “precisamos disso” para gerar dinheiro e financiar a transição energética, explica esse especialista.

“Não tenho certeza de que vamos mudar isso”, afirma.

Uma dependência antiga

Para Caracas, a prioridade é reativar sua produção de petróleo, reduzida por uma longa crise e por avaliações anteriores dos Estados Unidos.

Na última segunda-feira foi assinado com a ExxonMobil um memorando de entendimento para projetos potenciais de exploração e produção.

Em agosto passado, Caracas firmou com Washington um acordo que outorga aos Estados Unidos o manejo de 65 bilhões de barris das reservas petrolíferas do país caribenho, equivalentes a 20% do total.

Para a ex-ministra colombiana do Meio Ambiente, Irene Vélez Torres, a agenda de Caracas na cúpula climática não surpreende.

“Para a Venezuela, de fato, não se trata de uma contradição”, diz essa política, que este ano é uma especificação de conferência em Santa Marta com cerca de 60 países para abandonar os combustíveis fósseis.

“Todos os governos”, antes e depois de Hugo Chávez, “a única coisa que fez foi reproduzir a dependência exportadora em relação à produção de petróleo”, comentou à AFP.

“Em relação ao Brasil, sem dúvida há contradições”, mas elas “estão permanentemente em nossas agendas nacionais”, especialmente em países que produzem petróleo e gás, indicou.

O economista argentino Ariel Slipak concorda com esse diagnóstico: "no meio, já é um hábito conviver com essas contradições retóricas".

O coordenador de pesquisa da Fundação Ambiente e Recursos Naturais (FARN) critica, sobretudo, os interesses das entidades financeiras e os regimes de incentivos fiscais para as empresas de hidrocarbonetos. Essas políticas acabam "sustentando um sistema que deveria ser obsoleto, uma matriz produtiva fóssil", denuncia.

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