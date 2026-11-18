A- A+

Pesquisa Pretos e pardos ocupam menos de 20% dos cargos de chefia mais bem pagos do País, diz IBGE Dados são do estudo "Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil", do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua

Apesar de representarem a maior parte da população ocupada no Brasil, as pessoas pretas e pardas ocupavam somente 30,7% dos cargos gerenciais em 2025. A população branca, que representava 43,8% do total de trabalhadores, estava presente em 67,4% dos postos no período.

Os dados são do estudo "Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil", do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

O levantamento mostra que a representatividade da população preta e parda diminui à medida que aumenta a remuneração dos cargos gerenciais. Em 2025, esse grupo representava apenas 19,6% das pessoas nos postos de maior rendimento, enquanto a população branca correspondia a 78,3%.

Mulheres pretas e pardas ganham menos mesmo com nível superior

Além das barreiras de acesso aos cargos de comando, a desigualdade racial também se reflete na remuneração. Em 2025, o rendimento médio habitual por hora da população branca foi de R$ 27,20, enquanto o de pessoas pretas e pardas ficou em torno de R$ 16.

A diferença se repete em todos os níveis de instrução, mas é mais acentuada entre as pessoas com ensino superior completo. Nesse grupo, os homens brancos tinham o maior rendimento, de R$ 54,60 por hora trabalhada.

No outro extremo, mulheres pretas ou pardas com a mesma titulação recebiam R$ 28,80 por hora, o equivalente a 52,7% do rendimento dos homens brancos com ensino superior completo.

Segundo os técnicos do IBGE, a diferença salarial está associada a dois fenômenos: a segregação, que direciona pessoas pretas e pardas para carreiras menos remuneradas, e a discriminação, que impõe barreiras à ascensão profissional e à obtenção de salários mais altos nas mesmas funções.

"Mesmo com acesso ao nível superior, há uma concentração maior da população preta ou parda em ocupações ou formações que oferecem menores rendimentos, além das barreiras para subir na carreira", afirmou o técnico do IBGE, Leonardo Athias.

Rendimento domiciliar da população branca é quase o dobro

Em 2025, o rendimento médio domiciliar per capita da população branca era de R$ 3.034, quase duas vezes o verificado para a população preta (R$ 1.684) e parda (R$ 1.665).

Segundo o IBGE, essa diferença persiste desde o início da série histórica, em 2012, apesar da redução da desigualdade observada no período. Os rendimentos observados em 2025, no entanto, foram os mais altos da série histórica.

Desde 2012, o crescimento foi maior entre a população parda (38,5%) e preta (32,2%). Entre os brancos, o avanço foi de 25,3%

"Entre 2022 e 2025, houve crescimento contínuo do rendimento domiciliar per capita para todos os grupos de cor ou raça, que pode estar relacionado ao maior dinamismo do mercado de trabalho e aos efeitos dos programas governamentais de transferência de renda", diz a publicação.

Veja também