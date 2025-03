Previ espera, se conjuntura permitir, entregar resultado muito bom em 2025, diz presidente

A- A+

A Previ conta com a melhoria do cenário econômico para reverter os resultados do Plano 1, que fechou 2024 com déficit acumulado de R$ 3,16 bilhões. "O ano foi desafiador por causa de juros, câmbio e queda de 10% do Ibovespa", disse João Fukunaga, presidente da fundação, que realizou coletiva de imprensa para anunciar os resultados de 2024.

"Esperamos, se a conjuntura permitir, entregar um resultado muito bom neste ano."

"Com a economia voltando aos eixos, faremos com que a carteira renda mais", completou o diretor de investimentos, Claudio Gonçalves. "A volatilidade dos investimentos vem caindo."

Em relação ao déficit registrado em 2024, Fukunaga destacou que o ano foi marcado por incertezas e alta volatilidade, e detalhou que a meta da Previ é chegar a 2031 com 66% do patrimônio em renda fixa e 25% em renda variável.

Atualmente, as participações são, respectivamente, de 64% e 26%. Em 2020, as alocações em renda fixa e em renda variável empatavam em 45% cada.

O executivo enfatizou que, apesar do déficit, o Plano 1 da Previ está "longe da régua de equacionamento, de R$ 18,8 bi negativo". O déficit acumulado, estimou Gonçalves, equivale a 1,2% do patrimônio do plano.

