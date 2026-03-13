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superávit Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, registra superávit de R$ 15,7 bi em 2025 Rentabilidade dos investimentos foi puxada pela valorização de participações acionárias

A Previ, fundação de previdência complementar dos funcionários do Banco do Brasil (BB), a maior do país, registrou em 2025 um superávit de R$ 15,7 bilhões, ante o déficit de R$ 17,6 bilhões no resultado de 2024, por causa da valorização de boa parte dos ativos nos quais investe no mercado financeiro.

No ano passado, as ações das empresas se valorizaram na B3. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa, fechou 2025 com valorização de 34%.

Considerando o resultado acumulado no fim do ano passado, houve um superávit de R$ 12,5 bilhões, revertendo o déficit acumulado de R$ 3,2 bilhões que havia no fim de 2024 — o resultado acumulado é o que importa para a saúde financeira de longo prazo, levado em conta para determinar a implementação de planos de equacionamento.

Mesmo assim, o resultado da Previ não pode ser equiparado a lucro. O superávit se deu na conta do “equilíbrio técnico”, cálculo que leva em conta estimativas de gastos futuros com as aposentadorias e pensões, além do valor e do retorno dos investimentos — essa é a forma pela qual são contabilizados os resultados das entidades fechadas de Previdência complementar, como a Previ.

Essa é a forma pela qual são contabilizados os resultados dos planos antigos das entidades fechadas de Previdência complementar, como a Previ. Os dados se referem apenas ao Plano 1, o principal da entidade, mas que foi encerrado para novas adesões no fim dos anos 1990.

O resultado positivo já tinha aparecido nas contas parciais de 2025, um alívio para o novo comando da Previ — o presidente Márcio Chiumento foi formalmente indicado para a presidência da fundação em outubro e tomou posse em novembro.

Segundo a diretoria da Previ, o resultado se deveu à valorização tanto das ações quanto da boa rentabilidade dos títulos de renda fixa. No Plano 1, a rentabilidade média foi de 16,8% ano passado, com salto de 39,6% na carteira de ações.

Com a rentabilidade de 2025, o ativo total da Previ, considerando também os demais planos, como o Previ Futuro, criado em 1998, fechou o ano passado em R$ 300 bilhões.

— Isso reafirma a resiliência dos nossos ativos, da nossa carteira. Não fizemos nenhum movimento brusco ao longo de 2025, apenas vendas de alguns ativos, aproveitando alguns momentos de alta — resumiu Chiumento.

No total, a entidade vendeu R$ 21 bilhões em ações de 12 empresas. Os destaques foram as vendas de R$ 2,4 bilhões em papéis da BRF e de R$ 12 bilhões na fatia da Neoenergia. Com as vendas, a Previ deixou completamente o capital dessas companhias.

As participações de destaque da Previ seguem sendo na mineradora Vale, na distribuidora de combustíveis Vibra, que opera os postos com a marca Petrobras, nos bancos Bradesco e BB e na Petrobras. Ano passado, a fundação recebeu R$ 4,4 bilhões em dividendos dos lucros dessas companhias.

Déficit elevou pressão política; superávit alivia

A gestão do antecessor, João Luiz Fukunaga, foi marcada por contestações, inclusive em ações judiciais, sobre suas qualificações para assumir o cargo. O déficit nos resultados de 2024 contribuíram para a pressão política contra ele.

Por conta do resultado negativo, o Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a fazer uma auditoria na gestão da fundação — embora a Previ seja uma entidade privada, ela tem supervisão indireta do órgão de controle, já que o patrocinador da entidade é o BB, uma estatal federal.

O superávit de 2025 nas contas do “equilíbrio técnico” da Previ também serve para afastar apreensão de participantes e pensionistas da fundação.

Embora déficits do equilíbrio técnico não signifiquem prejuízo no presente, pelo marco regulatório da Previdência complementar, que no caso dos fundos fechados é supervisionado pela Previc, depois de um rombo acima de determinado nível, as fundações são obrigadas a apresentar um “plano de equacionamento”.

Frequentemente, esses planos implicam cortes de benefícios ou cobranças adicionais dos participantes e empresas patrocinadoras, com efeitos imediatos.

Problemas do passado pouparam Previ

Com problemas de má gestão e ingerência político-partidária, as fundações de Previdência das empresas estatais têm um histórico de planos de equacionamento — embora a Previ seja, geralmente, tratada a parte, citada como exemplo de boa governança.

Em 2016, a Operação Greenfield, da Polícia Federal (PF), apontou perdas de ao menos R$ 8 bilhões com supostas irregularidades nas fundações das estatais, em muitos casos relacionadas com a Operação Lava-Jato. A investigação foi encerrada em 2020 sem conclusão, após denúncias de abuso de autoridade, mas gerou ações em curso na Justiça Federal.

Como a Previ tem, de longe, o maior patrimônio do país, seu limite para déficits é, proporcionalmente, elevado. No Plano 1, seria preciso registrar rombos acumulado no ano acima de R$ 22 bilhões.

Em outro cálculo, isso significa que a probabilidade de a Previ ter que fazer um equacionamento do plano, num horizonte até 2032, é de 0,03%, o menor índice já registrado na história.

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