AGOSTO Previ: Plano 1 acumula rentabilidade de 9,25% no ano, e sai de déficit para superávit O plano passou para um superávit acumulado de R$ 1,48 bilhão

A Previ, caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil, confirmou resultados informados em prévia ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e informou que, no mês de agosto, o Plano 1 registrou resultado positivo de R$ 4,17 bilhões, revertendo completamente o déficit acumulado em 2024.

Assim, o plano passou para um superávit acumulado de R$ 1,48 bilhão. A rentabilidade acumulada em 2025 está em 9,25%, acima da meta atuarial de 6,32%.

"A gestão orientada ao passivo, com foco na sustentabilidade de longo prazo, tem sido fundamental para garantir a solidez do plano e a segurança dos benefícios dos participantes", disse a Previ em nota. O Plano 1, que é mutualista, tem R$ 232,9 bilhões em investimentos e 106 mil associados.

De acordo com o presidente da Previ, João Fukunaga, em nota, o resultado de agosto mostra a força da instituição e a maturidade de sua política de investimentos. "Nunca houve rombo de qualquer tipo, os resultados negativos em 2024 foram conjunturais."



