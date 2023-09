A- A+

BRASIL Prévia da inflação acelera em setembro, com reajuste dos combustíveis Gasolina subiu 5,18% no mês e foi o que mais pesou no indicador. Resultado, contudo, veio abaixo do esperado pelos analistas

Considerado a prévia da inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), avançou 0,35% na passagem de agosto para setembro. As informações foram divulgadas pelo IBGE nesta sexta-feira.

Os reajustes do diesel e da gasolina nas refinarias, anunciado pela Petrobras no dia 16 de agosto, já se refletiu em aumento nas bombas nos postos de combustível. O efeito do aumento dos preços pesou sobre o índice no mês de setembro.

Perspectivas

Analistas avaliam que a inflação no Brasil segue um processo de desaceleração nos últimos meses. Segundo pesquisa do Boletim Focus divulgada na segunda-feira, as estimativas para a inflação em 2023 estão em 4,86%. Há um mês, estava em 4,9%.



A melhora na evolução dos preços tem permitido o Banco Central dar continuidade ao ciclo de corte de juros. Em ata divulgada nesta terça-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizou que fará cortes de meio ponto, o que traria a Selic para 11,75% no final do ano, e diz ser ‘pouco provável’ acelerar o ritmo.

Andréa Angelo, estrategista de inflação da Warren Rena, estima que a inflação encerre o ano em 4,7%, abaixo do teto da meta, que é 4,75%.

