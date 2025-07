A- A+

inflação Prévia da inflação acelera para 0,33% em julho, aponta IBGE Aumento no preço da energia elétrica puxou alta do IPCA-15 de julho. Analistas estimavam avanço de 0,31%

A prévia da inflação de maio, medida pelo IPCA-15, acelerou para 0,33% em julho, após o indicador fechar com alta de 0,26% no mês passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira.

Analistas esperavam avanço de 0,31% no mês, conforme mediana das projeções compilada pelo Valor Data. No acumulado em doze meses, o mercado espera algo em torno de 5,28%, patamar próximo ao de junho (5,27%).

O resultado do IPCA-15 de julho ajuda a calibrar as expectativas dos analistas para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que se reunirá entre 29 e 30 de julho para definir a taxa básica de juros, a Selic, hoje em 15% ao ano.

