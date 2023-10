A- A+

INFLAÇÃO Prévia da inflação avança 0,21% em outubro, com salto das passagens aéreas Bilhetes subiram 23,75% no mês e foram a maior contribuição positiva para IPCA-15. Preço dos alimentos caiu

O IPCA-15, que funciona como uma prévia da inflação, desacelerou e ficou em 0,21% em outubro, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. Os preços de Alimentos e bebidas caíram, contribuindo para que o índice cedesse, mas a alta no grupo Transportes anulou parte da queda, com forte avanço das passagens aéreas, que saltaram 23,75% no mês.

As passagens aéreas tiveram a maior contribuição individual para o avanço do IPCA-15

No ano, o índice acumula alta de 3,96% e, nos últimos 12 meses, a alta é de 5,05%, levemente acima dos 5% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Em setembro deste ano, o indicador avançou 0,35%

