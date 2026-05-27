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INFLAÇÃO Prévia da inflação de maio fica em 0,62%, com pressão da conta de luz e das carnes Número veio acima do esperado por analistas de mercado, que projetavam alta de 0,57%. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 4,64%, ultrapassando o teto da meta

A prévia da inflação de maio, medida pelo IPCA-15, ficou em 0,62%, após alta de 0,89% em abril. O número, divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira, veio acima da expectativa de analistas, que projetavam 0,57% no mês, segundo mediana calculada pelo Valor Data.

Com isso, o IPCA-15 acumula alta de 4,64% nos últimos 12 meses, número acima dos 4,37% observados em abril, e que ultrapassa o limite superior da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM) em 3%, com 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. No ano, o avanço acumulado já chega a 3,02%. Em maio de 2025, o índice foi de 0,36%.

A alta foi puxada principalmente por itens como a energia elétrica, cujo preço subiu 2,16%, e as carnes, com avanço de 1,98%. Também ajudaram a pressionar o índice os produtos de higiene pessoal (1,60%) e o leite longa vida (6,07%).

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