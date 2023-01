A- A+

Em janeiro Primeira prévia da inflação no ano, IPCA-15 sobe 0,55% em janeiro Grupo de saúde e cuidados pessoais foi responsável pelo maior impacto no índice em janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), considerado prévia da inflação, começou o ano de 2023 em alta. O indicador subiu 0,55% na passagem de dezembro para janeiro, segundo dados do IBGE divulgados nesta terça-feira (24).

Com o resultado, o índice de prévia da inflação acumula alta de 5,87% em 12 meses. Analistas projetavam alta de 0,52% do indicador no mês.

As projeções dos analistas para o mês de janeiro chegou a sofrer grandes revisões em razão do adiamento da vota dos impostos sobre combustíveis pelo governo, bem como pelos choques de itens considerados mais voláteis. Tudo isso, porém, não enseja preocupação de longo prazo.

Uma das principais preocupações dos analistas econômicos é com relação à condução da política fiscal. O mercado espera sinais claros da equipe econômica do governo sobre o desenho do novo arcabouço fiscal. Tais dúvidas impactam a curva de juros e a expectativa de inflação futura.

O Boletim Focus, divulgado na segunda-feira, apontou que as expectativas para inflação passaram para 5,48%, ante 5,39% na semana anterior.

Veja também

carros Ferrari turbinará ruído de carros elétricos para não deixar motoristas "órfãos" do arranque do motor