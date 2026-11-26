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IPCA-15 Prévia da inflação mostra avanço de 0,16% na RMR em novembro Resultado é inferior ao registrado para o conjunto do país, cuja variação foi de 0,22%; entre os nove grupos pesquisados na RMR, alimentação e bebidas apresentou a maior variação mensal, com alta de 1,30%

A prévia da inflação medida pelo IPCA-15 na Região Metropolitana do Recife (RMR) mostrou um avanço de 0,16% em novembro, resultado inferior ao registrado para o conjunto do país, cuja variação foi de 0,22%. Dessa forma, a variação mensal observada da RMR ficou como a terceira menor medida.

Entre as áreas pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o menor resultado mensal foi registrado em Curitiba (-0,27%), enquanto o maior ocorreu em Salvador (0,68%).

O acumulado do ano alcançou 4,72% na RMR, superando em 0,34 ponto percentual o resultado nacional, de 4,38%. Entre as localidades pesquisadas, o menor acumulado foi registrado em Curitiba, com 1,99%, enquanto o maior foi verificado em Goiânia, com 5,10%.

Considerando os últimos 12 meses, a inflação na RMR atingiu 4,84%, ficando 0,20 ponto percentual acima do índice nacional, que foi de 4,64%. Entre todas as regiões pesquisadas, o menor acumulado em 12 meses foi observado em Curitiba (2,13%) e o maior em Fortaleza (5,35%).



A análise dos grupos de produtos e serviços que compõem o índice da RMR mostra que, entre os nove grupos pesquisados, Alimentação e bebidas apresentou a maior variação mensal, com alta de 1,30%, enquanto Transportes registrou a principal influência no sentido oposto, com recuo de 0,98%.



De acordo com o IBGE, a importância desses movimentos para o índice geral depende não apenas da variação observada, mas também do peso de cada grupo na estrutura de consumo das famílias. Nesse aspecto, Alimentação e bebidas possui o maior peso da cesta, representando 23,90% do índice geral na RMR, o que amplia sua capacidade de impactar a inflação. Já Transportes, apesar de ter recuado, responde por 19,05% do índice.

No acumulado do ano, o maior aumento foi novamente observado em Alimentação e bebidas, com alta de 5,69%, seguido de perto por Saúde e cuidados pessoais (5,60%). Na outra extremidade, Habitação acumulou a menor variação, de 2,93%.



Na comparação dos últimos 12 meses, o grupo com maior inflação foi Despesas pessoais, que acumulou 6,30%, seguido por Alimentação e bebidas, com 6,14%. A menor variação foi observada em Habitação, com 2,40%. Embora Despesas pessoais tenha registrado a maior alta proporcional, seu peso na composição do índice é de 8,65%, significativamente inferior ao de Alimentação e bebidas.



Pesquisa

Com divulgação na Internet iniciada em maio de 2000, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) difere do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apenas no período de coleta – que abrange, em geral, do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência – e na abrangência geográfica.



Atualmente, a população-objetivo do IPCA-15 inclui as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e residentes em 11 áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e

Distrito Federal, além do município de Goiânia.

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