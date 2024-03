Prévia da inflação sobe 0,36%% em março, puxada por alimentos

A- A+

O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação, subiu 0,36% em março. O resultado representa uma desaceleração em relação ao mês de fevereiro, quando havia subido 0,78%. Ainda assim, o indicador registrou avanços em função da alta de alimentos no período. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE.

Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 4,14%

Analistas projetavam alta de 0,3% em março, segundo mediana das projeções de 30 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco registraram alta em março. O principal destaque foi o grupo Alimentação e bebidas, com alta de 0,91%. Em seguida aparecem Transportes (0,43%) e Saúde e cuidados pessoais (0,61%).

Veja a variação dos grupos em março

Alimentação e bebidas: 0,91%

0,91% Habitação: 0,19%

0,19% Artigos de residência: -0,58%

-0,58% Vestuário: -0,22%

-0,22% Transportes: 0,43%

0,43% Saúde e cuidados pessoais: 0,61%

0,61% Despesas pessoais: -0,07%

-0,07% Educação: 0,14%

0,14% Comunicação: -0,04%



Leite, cebola, fruta e ovos ficam mais caros

A alimentação no domicílio ficou 1% mais cara em março, com avanço nos preços da cebola (16,64%), dos ovos (6,24%), das frutas (5,81%) e do leite longa vida (3,66%). Por outro lado, tiveram queda itens como a batata-inglesa (-9,87%), a cenoura (-6,10%) e o óleo de soja (-3,19%).

Fora de casa, o custo da alimentação acelerou de 0,48% em fevereiro para 0,59% em março, em virtude dos preços mais pressionados no subitem refeição (que passou de 0,35% em fevereiro para 0,76% em março). Já o preço do lanche teve variação menos intensa de 0,19% após alta de 0,79% no período anterior.

Passagem aérea cai, mas gasolina sobe

No grupo Transportes (0,43%), a passagem aérea registrou queda de 9% e ajudou a conter a alta do indicador no mês. Por outro lado, a gasolina ficou em média 2,39% mais cara. Também houve alta nos preços do etanol (4,27%), enquanto o gás veicular (-2,07%) e o óleo diesel (-0,15%) registraram queda.

Com reajuste em Belo Horizonte, o táxi também encareceu e o subitem registrou alta de 0,61% em março. O ônibus intermunicipal foi outro subitem a ficar mais caro no período, puxado pelos reajustes na casa dos 6% no Rio de Janeiro e em Curitiba. O trem, por outro lado, teve queda de 1%, puxado pela redução da tarifa no capital carioca.

Já o grupo Saúde e cuidados pessoais registrou alta de 0,61%, puxado pelo ligeiro avanço nos preços do plano de saúde, produtos farmacêuticos e pelos itens de higiene pessoal. No grupo Habitação, que variou 0,19%, houve queda do gás encanado (-0,35%) em meio à reduções tarifárias no Rio de Janeiro e em Curitiba.

